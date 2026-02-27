Elodie e Kendall Jenner alla Milano Fashion Week 2026 vicine ma distanti | il gesto che fa discutere

Durante la Milano Fashion Week 2026, Kendall Jenner ed Elodie sono state viste sedute vicine ma non interagire tra loro. Kendall Jenner si è mostrata particolarmente empatica e dolce mentre seguiva la sfilata di Emporio Armani, mentre Elodie si è mantenuta a distanza, senza particolari contatti visivi o gesti di avvicinamento. La scena ha suscitato discussioni tra gli osservatori presenti.

Spotted: Kendall Jenner ed Elodie vicine alla Milano Fashion Week, ma incredibilmente distanti. In che senso? Semplice: Kendall Jenner è stata dolcissima nel front row della sfilata Emporio Armani. Invero non era presente solo Elodie, ma anche Blanco e Tananai: la Jenner ha sorriso a tutti loro, salutandoli, dicendo “piacere”, e quello che ha ottenuto è stato il gelo. La temperatura è scesa di almeno 20 gradi in quel di Milano, facendo tuttavia infiammare la polemica sui social. Elodie ignora e snobba Kendall Jenner alla Milano Fashion Week 2026. Il pomeriggio del 26 febbraio è destinato a passare alla storia per la maison Armani, con il debutto di Emporio Armani: a presentare la collezione in passerella sono stati Silvana Armani, nipote di Giorgio, e Leo Dell’Orco. 🔗 Leggi su Dilei.it

