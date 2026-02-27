Elisoccorso per Mogol M5s e Pd all’attacco | Sconcerto per mezzo pubblico d’emergenza usato come taxi

Un elisoccorso è stato utilizzato per il trasporto di Mogol e sua moglie dal Festival di Sanremo a Roma. L’episodio ha suscitato reazioni da parte di M5s e Pd, che hanno espresso sconcerto per l’impiego di un mezzo pubblico di emergenza come taxi. La vicenda è diventata oggetto di discussione politica e ha attirato l’attenzione sui mezzi di soccorso utilizzati in circostanze non ordinarie.

Il trasporto speciale di Mogol e consorte dal Festival di Sanremo a Roma con l’ elisoccorso è già un caso politico. Le opposizioni in Liguria accusano il governo di aver usato un servizio pubblico come un “ taxi ”: “Vicenda sconcertante, uno schiaffo ai cittadini – denuncia Stefano Giordano, capogruppo in consiglio regionale del Movimento Cinquestelle – Presenteremo un esposto alla Corte dei Conti ”. All’attacco anche il Pd: “La vicenda lascia sgomenti – commentano i consiglieri Davide Natale e Simone D’Angelo – Mentre il sistema sanitario è nel caos, a rendere ancora più surreale la situazione è vedere scippato nella nostra regione un importante mezzo destinato al soccorso e alle emergenze, per essere trasformato su ordine del ministero dell’Interno in un taxi di rappresentanza”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

