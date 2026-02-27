Elisa ruba la scena alla mamma la figlia di Federica Panicucci è mozzafiato

Durante la Milan Fashion Week, tra passerelle illuminate e l’obiettivo dei fotografi, si è fatta notare la figlia di Federica Panicucci. La giovane ha attirato l’attenzione per il suo look e la presenza sul red carpet, rubando la scena alla madre. L’evento ha visto protagonisti numerosi modelli e celebrità, con i riflettori puntati sui loro outfit e sulle esibizioni di stilisti italiani e internazionali.

Nel cuore della Milano più glamour, tra passerelle illuminate e flash incessanti, la nuova stagione della moda ha preso forma con uno degli appuntamenti più attesi della Milan Fashion Week. La settimana dedicata alle collezioni femminili FallWinter 202627 ha richiamato in città volti noti dello spettacolo e del jet set, pronti a sedersi in prima fila per scoprire le proposte dei grandi marchi italiani. Tra gli ospiti che non sono passati inosservati, una coppia madre e figlia che ha catalizzato l'attenzione con una scelta stilistica studiata nei minimi dettagli. A sfilare non in passerella ma tra gli invitati d'eccezione sono state Federica Panicucci e la figlia Sofia Fargetta, arrivate insieme alla presentazione della nuova collezione di Roberto Cavalli.