Elicottero dei vigili per Mogol | polemiche e costi inaccettabili

Mogol, ospite al Festival di Sanremo, ha lasciato la manifestazione a bordo di un elicottero dei vigili del fuoco per raggiungere Roma. La scelta ha suscitato polemiche e si sono sollevate discussioni sui costi associati a questo tipo di trasferimento. L’episodio ha attirato l’attenzione su come vengano gestite le spese per i servizi di emergenza in occasioni di eventi pubblici.

Mogol lascia Sanremo con un elicottero dei vigili del fuoco: scoppia il caso. Mogol, ospite al Festival di Sanremo per ricevere il premio alla carriera, ha utilizzato un elicottero dei vigili del fuoco per raggiungere Roma in tempo per un altro riconoscimento. Il trasferimento, effettuato con un mezzo di soccorso del Reparto Volo di Genova, ha scatenato aspre critiche da parte dei sindacati Usb e Uil, che hanno chiesto indagini immediate al Viminale e al Ministero dell’Interno. La polemica ha coinvolto anche la Regione Liguria, con richieste di chiarimenti al governatore Bucci. Il trasferimento di Mogol da Sanremo a Roma, dove il cantautore era atteso per una festa in suo onore presso i vigili del fuoco, ha sollevato perplessità per la scelta del mezzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Sanremo e le polemiche su Mogol, trasportato con l’elicottero dei Vigili del fuocoSta facendo discutere l’ospitata di Mogol alla terza serata del Festival di Sanremo 2026.

Elicottero dei Vigili del Fuoco per portare Mogol da Sanremo a Roma, Piantedosi: “Polemiche strumentali”Un AW139 del Corpo nazionale per portare Mogol e la moglie dal Festival di Sanremo alla capitale per una cerimonia ufficiale.

Una selezione di contenuti sullo stesso tema.

Temi più discussi: Sanremo: elicottero vigili del fuoco per portare Mogol a Roma, è polemica; Sanremo, Mogol riparte su elicottero vigili del fuoco: è polemica. Lui: Viaggio è andato benissimo; Frosinone, quattro escursionisti in difficoltà salvati con l'elicottero dai vigili del fuoco; Due escursionisti salvati sul Corno alle Scale.

Trasferimento da Sanremo a Roma: polemiche sull’uso dell’elicottero dei Vigili del Fuoco per MogolL’elicottero operativo dei Vigili del Fuoco usato per trasportare Mogol da Sanremo a Roma: esplodono le polemiche tra politici e sindacati. notizie.it

Sanremo: elicottero vigili del fuoco per portare Mogol a Roma, è polemicaPremio alla carriera e standing ovation ieri sera al Festival di Sanremo per Giulio Rapetti, in arte Mogol. Lo storico paroliere è poi ripartito con la moglie per Roma dove oggi partecipa alla festa d ... rainews.it

Un elicottero dei Vigili del Fuoco, utilizzato per i soccorsi, impiegato per trasferire Mogol e sua moglie dal Festival di Sanremo a Roma, dove oggi (27 febbraio) lo aspettavano per la festa del corpo. “Incredibile: ci chiediamo se quell’elicottero sia stato tolto al s x.com

Sanremo, Mogol riparte sull’elicottero dei vigili del fuoco: è polemica. Lui: «Viaggio è andato benissimo» – Cosa è successo Il paroliere ha ritirato il premio alla carriera sul palco dell’Ariston - facebook.com facebook