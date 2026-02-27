Elettrificazione delle banchine in completamento al porto di Ancona

L’elettrificazione delle banchine del porto di Ancona sta per essere completata, con il collaudo programmato entro il 30 giugno. I lavori sono ormai in fase conclusiva e si avvicinano alla fine, mentre le autorità portuali si preparano a verificare il funzionamento del sistema. La finalizzazione di questa operazione rappresenta un passaggio importante per il porto locale.

ANCONA – L'elettrificazione delle banchine del porto di Ancona è in dirittura di arrivo, in vista con il collaudo previsto entro e non oltre il 30 giugno.A dirlo, come riporta Ansa Marche, è stato oggi il presidente dell'Autorità di sistema portuale Vincenzo Garofalo, a margine dell'evento "I.