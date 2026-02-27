Elettrificazione delle banchine in completamento al porto di Ancona

Da anconatoday.it 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’elettrificazione delle banchine del porto di Ancona sta per essere completata, con il collaudo programmato entro il 30 giugno. I lavori sono ormai in fase conclusiva e si avvicinano alla fine, mentre le autorità portuali si preparano a verificare il funzionamento del sistema. La finalizzazione di questa operazione rappresenta un passaggio importante per il porto locale.

ANCONA – L’elettrificazione delle banchine del porto di Ancona è in dirittura di arrivo, in vista con il collaudo previsto entro e non oltre il 30 giugno.A dirlo, come riporta Ansa Marche, è stato oggi il presidente dell’Autorità di sistema portuale Vincenzo Garofalo, a margine dell'evento “I. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Elettrificazione delle banchine al Porto: prende forma la cabina in via LigeaPrende forma lo scheletro in acciaio della grande cabina elettrica, con cui sarà possibile elettrificare tutte le banchine e i moli del porto...

Salerno, avanzano i cantieri: elettrificazione delle banchine al porto e lavori nelle traverse del CorsoProseguono a ritmo sostenuto due cantieri aperti nella città di Salerno, uno nell’area portuale e l’altro nel centro cittadino, con interventi mirati...

Altri contenuti e aggiornamenti legati alla news.

Temi più discussi: Elettrificazione delle banchine al Porto: prende forma la cabina in via Ligea; Fumi delle navi, Paroli: A giugno operativo il cold ironing. I passaggi che mancano; Elettrificazione delle banchine al Porto: prende forma la cabina in via Ligea; Firmato l’accordo per il terminal passeggeri al porto: investimento da 4,5 milioni di euro.

Bugaro, 'elettrificazione banchine ad Ancona è processo irreversibile'Al 30 giugno sarà collaudata l'elettrificazione delle banchine del porto di Ancona. Anche il banchinamento del Molo Clementino, qualora fosse accordato dal Mase il Via-Vas, dovrà essere totalmente el ... ansa.it

elettrificazione delle banchine inPorto di Ancona, 'quasi completata l'elettrificazione delle banchine'Siamo verso la conclusione dell'elettrificazione delle banchine del porto di Ancona, i lavori sono quasi completati e devono essere collaudati entro il 30 giugno. (ANSA) ... ansa.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.