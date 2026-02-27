Dopo sette anni di ricerche, l’esercito messicano ha finalmente catturato Nemesio Oseguera Cervantes, noto come El Mencho. La sua fuga dalla braga calata ha segnato un lungo inseguimento che ha coinvolto forze militari e investigatori. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica, mentre le autorità annunciano di aver portato a termine un’operazione di grande portata.

La storia del criminale catturato, o ucciso, durante un incontro romantico è quello che Raymond Chandler definirebbe pessima letteratura. Perché le vite criminali vanno troppo spesso a finire così Per sette anni l'esercito messicano aveva un obbiettivo più obbiettivo degli altri: catturare Nemesio Oseguera Cervantes, ai più noto semplicemente come El Mencho. Per sette anni, tra agenti infiltrati, intercettazioni ambientali e telefoniche, spionaggi e utilizzo di dati geosatellitari l'esercito messicano non è riuscito a trovarlo. El Mencho era un'assenza presentissima nel mondo degli affari sporchi. Un fantasma, un burattinaio capace di tirare i fili di un impero del narcotraffico e del commercio, ovviamente illegale, di armi, senza farsi vedere e, soprattutto beccare. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

El Mencho dalla braga calata. La libido dei narcos e il finale più scontato

Nemesio Oseguera Cervantes - meglio conosciuto come 'El Mencho', leader della più potente e sanguinaria organizzazione criminale del Messico, è stato individuato seguendo i passi della sua amante.

Chi è l'amante di El Mencho: L'intelligence messicana e i droni americani seguivano da tempo l'amante del capo del Cartello Jalisco Nueva Generacion. Di lei si sono perse le tracce, lo ha tradito per la taglia da 15 milioni?