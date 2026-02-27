eddie hearn critica la sfida benn prograis ben shalom ride

La serata di boxe promossa da Zuffa Boxing si concentra sulla sfida tra Conor Benn e Regis Prograis, attirando l’attenzione degli appassionati. Eddie Hearn esprime alcune riserve sulla contesa, mentre Ben Shalom si diverte a commentare la situazione. La vicenda si sviluppa tra opinioni contrastanti e discussioni sui possibili sviluppi dell’incontro.

Il palcoscenico pugilistico della serata promossa da Zuffa Boxing prende forma attorno a una sfida che mette al centro Conor Benn e Regis Prograis, inserita nel cartellone di Tyson Fury contro Arslanbek Makhmudov. L'evento, in programma all'aperto al Tottenham Hotspur Stadium, sarà trasmesso in diretta su Netflix. L'accordo associato al match, stimato intorno ai 15 milioni di dollari per una singola contesa, rappresenta una componente chiave della strategia di espansione di Zuffa nel mondo della boxe. Conor Benn (24-1, 14 KO) affronterà Regis Prograis (30-3, 24 KO) in una sfida sullo stesso palco del confronto tra Fury e Makhmudov.

