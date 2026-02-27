Ecothlon 2026 domenica 1° marzo al via la Caccia al Rifiuto a Bergamo
Domenica 1° marzo si tiene a Bergamo l’Ecothlon 2026, un evento dedicato alla “Caccia al Rifiuto”. L’iniziativa coinvolge partecipanti di diverse età che si dedicano alla raccolta e al recupero dei rifiuti abbandonati nelle vie della città. L’obiettivo è sensibilizzare sulla problematica dell’abbandono dei rifiuti nell’ambiente urbano, che rappresenta un problema concreto per la qualità del territorio.
L’iniziativa presenta un ciclo di quattro appuntamenti nei quartieri. Il prossimo 5 giugno la prima grande Notte Bianca dell’Ambiente Bergamo. Un’iniziativa che rappresenta un impegno collettivo necessario per contrastare l’abbandono dei rifiuti, fenomeno che impatta pesantemente sul nostro spazio urbano. L’Ecothlon – Caccia al Rifiuto, promosso dall’assessorato alla Transizione Ecologica, punta a sensibilizzare i cittadini sull’importanza e sul corretto utilizzo dei cestini, trasformando l’apprendimento in un momento di divertimento anche attraverso giochi dedicati. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Stadio e Santa Caterina: con la caccia al rifiuto raccolti 14 kgQuattordici chili il «bottino» di piccoli rifiuti raccolti, principalmente tappi e mozziconi di sigaretta, ma anche quattro sigarette elettroniche,...
RomaOstia 2026, tutto pronto per domenica 1 marzo: 13 mila runners al viaRoma – Scatterà domenica 1° marzo 2026, alle ore 9, la 51^ Eurospin RomaOstia Half Marathon, la mezza maratona più amata d’Italia organizzata dalla...