Ecco come Gemini legge le chat di gruppo e ordina la pizza al posto tuo

Un'applicazione di intelligenza artificiale chiamata Gemini analizza le chat di gruppo e sceglie la pizza al posto dell'utente. Lo smartphone, tradizionalmente usato per comunicare e navigare, ora svolge anche funzioni di assistente automatizzato. Questa tecnologia dimostra come i dispositivi mobili possano assumere ruoli sempre più attivi nel gestire le attività quotidiane senza intervento diretto.

Lo smartphone smette di essere un contenitore di app e diventa un vero e proprio agente di intelligenza artificiale. Durante il Galaxy Unpacked 2026, Google ha rubato la scena presentando una vera e propria rivoluzione di Android, i cosiddetti Multi-Step Tasks di Gemini. La novità? Non si tratta. 🔗 Leggi su Today.it

Google Documenti legge i riassunti ad alta voce con GeminiGemini su Google Documenti genera riassunti audio dei documenti con diverse voci AI e velocità regolabile. Ecco come funziona. msn.com

Google Maps: ecco come Gemini diventerà una guida locale conversazionaleGoogle sta lavorando a un?integrazione sempre più stretta tra Gemini e Maps ... msn.com

Nel video si vede Gemini che, su richiesta dell’utente, legge da una chat di gruppo quali pizze vogliono i vari membri ed effettua l’ordine aprendo un’app di consegna di cibo a domicilio - facebook.com facebook

