eccellenza montefano partita equilibrata con la jesina

A Montefano si gioca una partita tra la squadra locale e la Jesina. Il match viene descritto come equilibrato, con l'allenatore che sottolinea come i leoncelli rappresentino una buona realtà nonostante la loro posizione in classifica. La sfida si presenta come una prova importante per entrambe le formazioni, in un contesto di confronto diretto.

"Con la Jesina mi aspetto una gara equilibrata, i leoncelli costituiscono una bella realtà nonostante la classifica deficitaria". È quanto dice Lorenzo Bilò, tecnico del Montefano, sui prossimi avversari. "Hanno in Puddu un allenatore che stimo e che ha dato un'ottima organizzazione a una squadra che sa imporre il dominio del gioco. Si tratta di una sfida stimolante tra realtà che amano avere il predominio". Ma è anche una formazione che può contare su interessanti individualità. "Ha un attacco importante, su tutti Minnozzi, poi ha Giovannini, il giovane Filippo Massei, Angeletti". Il Montefano è reduce dal pareggio a Osimo. "Ci siamo...

