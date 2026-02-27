eboli bullismo digitale contro studentessa fragile e interruzione della frequenza scolastica

A Eboli si sono verificati episodi di cyberbullismo rivolti a una studentessa vulnerabile, che hanno causato l'interruzione delle sue lezioni. La vicenda ha attirato l'attenzione sulla diffusione di comportamenti dannosi online tra i giovani. Le conseguenze di questi atti si sono fatte sentire sulla vita scolastica e sul benessere della ragazza, portando a un maggiore confronto tra studenti e insegnanti.

Tempo di lettura: 5 minuti Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime una riflessione istituzionale approfondita e non meramente reattiva in relazione al grave episodio segnalato dalla stampa riguardante una studentessa di scuola secondaria di primo grado di Eboli, oggetto di reiterate condotte di bullismo digitale che hanno determinato l’interruzione della frequenza scolastica. La vicenda assume rilievo non solo per la giovane età della vittima e per la sua condizione di fragilità psicologica, ma perché evidenzia con chiarezza la trasformazione strutturale del fenomeno: la violenza tra pari oggi non si limita a manifestarsi nello spazio fisico, ma si stabilizza nello spazio mediatico, dove l’offesa diventa persistente, replicabile e socialmente performativa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

