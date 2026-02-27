Ebbrezza al volante | 5 anni e 4 mesi uccise la maestra Tecla

Un incidente stradale ha portato alla perdita di una donna che insegnava in una scuola locale. L'uomo coinvolto è stato condannato a una pena detentiva di oltre cinque anni, con la sospensione della patente per un periodo di quattro anni. La vicenda ha scosso la comunità e richiama l'attenzione sulle conseguenze della guida sotto l’effetto di alcol.

Calcinato, 26 febbraio 2026 — Un destino spezzato da un attimo di incoscienza. Giovanni Paloschi, 5 anni e 4 mesi di reclusione, patente sospesa per quattro anni. Tecla Pluda, una vita spenta sul selciato della SP668. L'auto di Paloschi, guidata in stato di ebbrezza e a velocità folle, ha trasformato una strada provinciale in un campo di battaglia. Tamponamento a catena, urla, feriti. Tecla, 68 anni, maestra di generazioni, è stata rianimata per oltre un'ora. Troppo tardi. L'ospedale Civile di Brescia ha solo certificato l'inevitabile. Una comunità in lacrime, un vuoto che non si riempie. Era il 19 ottobre 2024 quando la tranquilla strada provinciale SP668 di Calcinato si trasformò in un teatro di dolore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

