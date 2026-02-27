È tempo per ricominciare

Da lecceprima.it 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È arrivato il momento di ripartire e affrontare con determinazione le sfide di chi sta cercando di ricostruire la propria quotidianità dopo un periodo difficile. Offrire supporto pratico e immediato può fare la differenza, aiutando chi ha vissuto momenti complessi a ritrovare stabilità e fiducia nel futuro. Queste azioni mirano a favorire un percorso di reinserimento e di crescita personale.

LECCE – Sostenere chi sta ricostruendo la propria vita dopo un’esperienza di violenza significa offrire strumenti concreti, capaci di incidere realmente sulle condizioni di autonomia e serenità personale. Con questo obiettivo Banca Popolare Pugliese ha scelto di aderire al protocollo d’intesa. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Anna Tatangelo sospende le esibizioni post parto: “Ho bisogno di tempo per ricominciareAnna Tatangelo ha deciso di sospendere temporaneamente i suoi concerti previsti per aprile 2026, rinviandoli a novembre dello stesso anno.

Leggi anche: Argentero ruggente: "Ricominciare si può"

È tempo di ricominciare - Carmen Korn

Video È tempo di ricominciare - Carmen Korn

Temi più discussi: È tempo per ricominciare; Paul McCartney & Wings, non erano solo stupide canzoni d’amore; Sibaritide ferita dopo l'alluvione: Tanta rabbia ma è tempo di ripartire. E sul Crati: Si metta in sicurezza · LaC News24; Achille Polonara: L'intervento è andato bene. L'ultima operazione, l'ombrellino al cuore e il ritorno in campo fissato per il 22 marzo.

È tempo per ricominciare. La Banca Popolare Pugliese aderisce al protocollo ABI per sostenere le donne vittime di violenza di genereLECCE - Sostenere chi sta ricostruendo la propria vita dopo un’esperienza di violenza significa offrire strumenti concreti, capaci di incidere realmente sulle ... corrieresalentino.it

Ritrovarsi insieme è l’unico modo per ricominciare a capire il mondoLa nostra epoca rischia di esserci sempre più incomprensibili. Solo ritrovarsi è un antidoto alle passioni tristi. L’analisi dello scrittore, mentre si apre ... repubblica.it