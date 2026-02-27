È tempo per ricominciare

È arrivato il momento di ripartire e affrontare con determinazione le sfide di chi sta cercando di ricostruire la propria quotidianità dopo un periodo difficile. Offrire supporto pratico e immediato può fare la differenza, aiutando chi ha vissuto momenti complessi a ritrovare stabilità e fiducia nel futuro. Queste azioni mirano a favorire un percorso di reinserimento e di crescita personale.

LECCE – Sostenere chi sta ricostruendo la propria vita dopo un’esperienza di violenza significa offrire strumenti concreti, capaci di incidere realmente sulle condizioni di autonomia e serenità personale. Con questo obiettivo Banca Popolare Pugliese ha scelto di aderire al protocollo d’intesa. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Anna Tatangelo sospende le esibizioni post parto: “Ho bisogno di tempo per ricominciareAnna Tatangelo ha deciso di sospendere temporaneamente i suoi concerti previsti per aprile 2026, rinviandoli a novembre dello stesso anno. Leggi anche: Argentero ruggente: "Ricominciare si può" È tempo di ricominciare - Carmen Korn Temi più discussi: È tempo per ricominciare; Paul McCartney & Wings, non erano solo stupide canzoni d’amore; Sibaritide ferita dopo l'alluvione: Tanta rabbia ma è tempo di ripartire. E sul Crati: Si metta in sicurezza · LaC News24; Achille Polonara: L'intervento è andato bene. L'ultima operazione, l'ombrellino al cuore e il ritorno in campo fissato per il 22 marzo. È tempo per ricominciare. La Banca Popolare Pugliese aderisce al protocollo ABI per sostenere le donne vittime di violenza di genereLECCE - Sostenere chi sta ricostruendo la propria vita dopo un’esperienza di violenza significa offrire strumenti concreti, capaci di incidere realmente sulle ... corrieresalentino.it Ritrovarsi insieme è l’unico modo per ricominciare a capire il mondoLa nostra epoca rischia di esserci sempre più incomprensibili. Solo ritrovarsi è un antidoto alle passioni tristi. L’analisi dello scrittore, mentre si apre ... repubblica.it Buongiorno Nonna - Licia Fertz. Sabrina Carpenter · Espresso. Non ho scritto un libro sul potenziale della vecchiaia per lasciarvela immaginare. Voglio girare l’Italia per presentare “C’é sempre tempo per ricominciare”, per abbracciarvi tutte e farvi vedere qua - facebook.com facebook "Riconosci ciò che è morto, è tempo di ricominciare" In occasione del #MercoledìdelleCeneri, puntata speciale di @orasolaretv2000 con Don Fabio Rosini, docente @UniSantaCroce. "La Quaresima inizia con le ceneri e finirà con la Resurrezione: una morte c x.com