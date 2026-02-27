E orari ufficiali degli ottavi di Champions League | Atalanta-Bayern Monaco il 10 marzo ritorno in Germania il 18

Gli ottavi di finale della Champions League sono stati programmati con le date e gli orari ufficiali. La partita tra l'Atalanta e il Bayern Monaco si giocherà il 10 marzo, mentre il ritorno si terrà in Germania il 18 marzo. La fase a eliminazione diretta si avvicina e le sfide sono state confermate dalle autorità competenti.

La fase a eliminazione diretta della Champions League entra nel vivo, con la conferma di date e orari relativi agli ottavi di finale, dopo l'estrazione dei match disputata di recente. Una soluzione che permette di conoscere con precisione quando si svolgeranno le gare di andata e ritorno, offrendo ai tifosi la possibilità di pianificare al meglio le proprie visioni. Tra le squadre coinvolte, si distingue l'Atalanta, unica rappresentante italiana ancora in gara, che dovrà affrontare uno dei giganti europei dell'attuale competizione. Le sfide di andata si svolgeranno tra martedì 10 e mercoledì 11 marzo. Inizierà il 10 marzo con il match tra Galatasaray e Liverpool alle ore 18:45, seguito da Atalanta contro il Bayern Monaco, Atlético Madrid contro Tottenham e Newcastle contro Barcellona, tutti alle 21:00.