Dybala ci sarà contro la Juve? Gli aggiornamenti sulle condizioni del giocatore della Roma e cosa filtra da Trigoria per il match di domenica

Dybala si è allenato con il gruppo della Roma e potrebbe essere disponibile per la partita contro la Juventus di domenica. Secondo quanto filtrato da Trigoria, l’attaccante argentino sarà almeno in panchina, ma non è ancora certo se scenderà in campo dall’inizio o entrerà nel corso del match. La decisione definitiva sarà comunicata nelle prossime ore.

Carnesecchi Juve, il portiere sarà bianconero? Le ultimissime sul futuro dell’estremo difensore dell’Atalanta Casemiro Juve, i bianconeri pensano al centrocampista brasiliano: la concorrenza da battere per prendere il calciatore a parametro zero in estate Kostov Juve: nome nuovo per il centrocampo bianconero, ma c’è la concorrenza di due rivali. Tutti i dettagli Celik alla Juventus, la società bianconera continua a monitorare la situazione. Le ultimissime novità sul futuro del turco Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. Tutti i dettagli sulla nuova esperienza dell’ex tecnico della Juve Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Dybala ci sarà contro la Juve? Gli aggiornamenti sulle condizioni del giocatore della Roma e cosa filtra da Trigoria per il match di domenica Roma, Dybala ci sarà contro la Juventus? Cosa è successo oggi a Trigoria, novità sulle condizioni dell’attaccante giallorossoCalciomercato Inter, Oaktree prepara il colpo ad effetto da 50 milioni di euro: ma c’è bisogno del ‘sacrificio’ di un big! In tre potrebbero partire... Roma Juve, le condizioni di Soulé in vista del big match dell’Olimpico. Che cosa filtra da Trigoria sulla presenza dell’argentinodi Redazione JuventusNews24Roma Juve, le condizioni di Soulé in vista del big match di domenica sera. Una selezione di contenuti sullo stesso tema. Temi più discussi: Roma: Dybala al rientro, ci sarà contro la Juve?; Roma, riecco El Shaarawy: ci sarà contro la Juventus. Le ultime su Soulè e Dybala; Dybala tenta il recupero lampo per Roma-Juve: venerdì il provino decisivo; Roma, come sta Soulé: va gestito ma ci sarà contro la Juventus. Roma, Dybala: l’argentino prova il recupero per la sfida contro la Juventus!Dybala sta provando ad accelerare il recupero per provare a disputare la sfida contro la Juventus, sua ex squadra prima della capitale! generationsport.it Roma, Dybala ci sarà contro la Juventus? Cosa è successo oggi a Trigoria, novità sulle condizioni dell’attaccante giallorossoRoma, Dybala presente contro la Juventus? Cosa è accaduto oggi a Trigoria, ecco le condizioni dell’attaccante argentino La Roma continua a sudare sui campi del centro sportivo di Trigoria, alzando i g ... calcionews24.com #Dybala torna in gruppo e sarà tra i convocati per #RomaJuventus. Non recuperano Soulé e Hermoso, entrambi out per la sfida dell’Olimpico x.com Verso Roma-Juventus, ci sarà Dybala Oggi test decisivo - facebook.com facebook