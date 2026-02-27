Dumfries Inter l’olandese torna dopo il lungo stop | come potrebbe essere gestito contro il Genoa

Dumfries torna in campo dopo un lungo infortunio e si prepara a scendere in campo con l'Inter contro il Genoa. La sua presenza rappresenta un'opportunità per la squadra, mentre si valuta come gestire al meglio il suo reinserimento, considerando le esigenze della partita e le condizioni fisiche dell’esterno olandese. La decisione finale sulla sua presenza sarà comunicata nelle prossime ore.

Locatelli Juve, tutto pronto per il rinnovo? I bianconeri vogliono blindare il capitano fino al 2030. Ecco il punto sulla trattativa Mercato Inter, colpo ‘alla Lookman’ in avanti? Oaktree sogna Nico Williams! C’è pure un altro nome che accontenterebbe tutti Calciomercato Inter, in estate pronto un nuovo tentativo per Jones: il centrocampista non è l’unico obiettivo dal Liverpool! Modric Milan, tutti spingono per il rinnovo! Ecco quando arriverà la decisione dell’ex Real Madrid Palestra si racconta: «Con Pisacane sono migliorato tanto, vogliamo la salvezza! La Nazionale è un sogno, in futuro potrei.» Locatelli Juve, tutto pronto per il rinnovo? I bianconeri vogliono blindare il capitano fino al 2030. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Dumfries Inter, l’olandese torna dopo il lungo stop: come potrebbe essere gestito contro il Genoa Dumfries Inter, l’olandese ritorna dopo il lungo calvario: la possibile gestione contro il Genoadi Redazione Inter News 24Dumfries Inter, l’esterno olandese torna finalmente in campo dopo quattro mesi di stop forzato: titolare contro il Genoa?... Leggi anche: Inter, Dumfries si opera alla caviglia: stop lungo per l’olandese DUMFRIES is HONGERIG met INTER na MATIGE SEIZOENSSTART: 'WIJ MOETEN het TIJ KEREN!' Temi più discussi: Inter, riecco Dumfries! L’olandese torna finalmente a disposizione; Dumfries convocato per Inter-Bodo/Glimt: l'olandese torna a disposizione di Chivu dopo mesi; Inter, Dumfries, finalmente! Chivu ritrova l'olandese, in gruppo anche Calhanoglu; Dumfries di nuovo in gioco per il double: l’Inter si consola con il ritorno più atteso. Sprint Inter con un Dumfries in più nel motore. Futuro? Desiderio chiaro. E la clausola…In vista dello sprint finale dove in palio ci sono scudetto e Coppa Italia, Cristian Chivu ritrova l'esterno olandese ... msn.com Verso Inter-Genoa, Dumfries scalpita: il piano di Chivu per gestirloDenzel Dumfries è tornato ufficialmente in campo nell'ultimo scampolo di gara contro il Bodo Glimt e ora si avvicina a tornare titolare dell'Inter ... passioneinter.com Il Liverpool vuole Denzel Dumfries L'Inter risponde tornando su Giovanni Leoni e Curtis Jones. Il Corriere dello Sport scrive che i nerazzurri sono ancora interessati al centrocampista inglese e al difensore italiano, già allenato da Chivu a Parma. Intanto p - facebook.com facebook Denzel #Dumfries è di nuovo a disposizione di Chivu, ma la parola d'ordine resta cautela Tutte le ultime in casa Inter anche su Calhanoglu x.com