Dumfries Inter l’olandese ritorna dopo il lungo calvario | la possibile gestione contro il Genoa

Dumfries torna in campo dopo quattro mesi di assenza, pronto a riprendere il suo ruolo in vista della partita contro il Genoa. L'esterno olandese, che ha affrontato un lungo periodo di stop, si prepara a scendere in campo, offrendo un'opportunità importante per la squadra di mettere in campo le proprie risorse offensive e difensive. La sua presenza potrebbe influenzare le scelte dell'allenatore per l'imminente match.

Inter News 24 Dumfries Inter, l’esterno olandese torna finalmente in campo dopo quattro mesi di stop forzato: titolare contro il Genoa?. In una serata europea da dimenticare, segnata dall’eliminazione per mano del BodøGlimt, i nerazzurri possono comunque aggrapparsi a una piccola ma significativa nota lieta. Il ritorno sul rettangolo verde di Denzel Dumfries, il potente laterale destro olandese noto per la sua falcata e la capacità di spinta, rappresenta un segnale di speranza per il prosieguo del campionato. L’esterno era assente da ben quattro mesi a causa di un serio problema alla caviglia che ne aveva minato la continuità. Come analizzato da La Gazzetta dello Sport, il rientro del numero 2 della Beneamata non è passato inosservato, nonostante la delusione collettiva per il risultato finale. 🔗 Leggi su Internews24.com

Dumfries in gruppo, può essere convocato per Inter Bodo: questa la possibile gestione dell’olandesedi Redazione Inter News 24Dumfries sta tornando, per Cristian Chivu è un recupero a dir poco fondamentale, ecco come sarà gestito l’esterno destro Il...

DUMFRIES is HONGERIG met INTER na MATIGE SEIZOENSSTART: 'WIJ MOETEN het TIJ KEREN!'

Dumfries di nuovo in gioco per il double: l’Inter si consola con il ritorno più attesoIl duro lavoro di Denzel Dumfries prosegue alla grande. Lo ha confermato lui stesso ieri pomeriggio, per consolidare la candidatura a un ruolo da protagonista nel finale di annata che attende l’Inter. corrieredellosport.it

Inter, Dumfires è tornato: ecco come Chivu intende gestire l’esterno per la gara col GenoaL'unica buona notizia nel playoff di ritorno contro il Bodo Glimt è stato il ritorno in campo di Denzel Dumfries ... fcinter1908.it

