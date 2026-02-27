Due tentativi di furto al quartiere Resistenza la proposta | Vigilanza privata nelle ore buie

Nel quartiere Resistenza, giovedì sono stati segnalati due tentativi di furto, uno in via Torricelli e l’altro in via Corelli alle 19. La situazione ha portato alcune persone a proporre l’installazione di vigilanza privata durante le ore più scure, nel tentativo di aumentare la sicurezza nella zona.

Due tentativi di furto nel quartiere Resistenza nella giornata di giovedì, il primo in via Torricelli e il secondo alle 19 in via Corelli. "Da mesi chiediamo maggiore protezione alle forze dell'ordine e all'assessorato alla Sicurezza, ma nulla è stato fatto - attacca la coordinatrice del Comitato. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Vigilanza privata in Toscana: sciopero di 24 ore il 29 dicembreFIRENZE – Tornano a scioperare guardie giurate e addetti ai servizi alla sicurezza in Toscana. Ancora tentativi di furto nella Tuscia: due ladri entrano in una casa e vengono scoperti dai proprietariL'ondata di furti che sta scuotendo la Tuscia non accenna a placarsi, continuando a colpire con insistenza la zona sud della provincia. Temi più discussi: Due tentativi di furto al quartiere Resistenza, la proposta: Vigilanza privata nelle ore buie; Senigallia, ancora tentativi di furto in abitazione; Nuovi tentativi di furto in città: prese di mira due abitazioni; Tentato furto in tabaccheria: scatta l'allarme e malviventi si danno alla fuga. Fabbrico, tentativo di furto al supermercato sventato: intervento rapido dei Carabinieri, due denunciatiErano intenti a sottrarre alcune confezioni di caffè dagli scaffali di un supermercato, ma il pronto intervento dei Carabinieri, allertati tramite il numero di emergenza 112, ha impedito che il furto ... nextstopreggio.it Tentato furto al Conad di Fabbrico: denunciati due uominiAvrebbero tentato di rubare alcune confezioni di caffè dagli scaffali del supermercato Conad di Fabbrico, ma il tempestivo intervento dei carabinieri ha ... redacon.it Nocera Inferiore, due tentativi di furto sventati dai carabinieri: prende forza l'uso della telecamera - facebook.com facebook SCUOLE DI MONTEVERDE: FATTO GRAVISSIMO Due tentativi di rapimento nelle scuole dell’infanzia Oberdan e Lola Di Stefano. Bambini avvicinati da persone che non erano i genitori. Solo grazie alla prontezza delle maestre e del personale scolasti x.com