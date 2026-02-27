Due ragazzi scoperti con gli spinelli fuori dalla scuola

Da ilrestodelcarlino.it 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due giovani sono stati trovati in possesso di droga mentre si trovavano fuori da una scuola. I militari, impegnati in controlli di routine, hanno fermato i ragazzi e sequestrato alcuni spinelli. L’episodio ha attirato l’attenzione sulla presenza di sostanze stupefacenti tra i giovani in zona scolastica. Le autorità stanno valutando i prossimi passi da intraprendere.

Due studenti sono stati ‘pizzicati’ dai carabinieri in possesso di droga. Tutte le scuole della Riviera sono sottoposte a controlli da parte delle forze dell’ordine per fronteggiare l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti, ma nonostante tutto c’è sempre qualcuno che prova a passare fra le maglie della sorveglianza. Ieri mattina, durante la fase d’ingresso a scuola, nella zona esterna dell’Istituto ‘Fazzini-Mercantini- in zona Ischia a Grottammare, i carabinieri della locale stazione e del nucleo operativo radio mobile di San Benedetto, hanno intercettato due ragazzi, uno non ancora maggiorenne, trovati in possesso di spinelli. Entrambi sono stati fermati, caricati sulle auto di servizio e trasportati in caserma per gli accertamenti di rito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

due ragazzi scoperti con gli spinelli fuori dalla scuola
© Ilrestodelcarlino.it - Due ragazzi scoperti con gli spinelli fuori dalla scuola

Leggi anche: Lite tra ragazzi fuori dalla scuola, 16enne pugnalato al collo: ricoverato in ospedale a Salerno

Leggi anche: Salerno, lite a coltellate tra due studenti fuori scuola: ragazzi trasportati in ospedale, uno di loro ferito al collo

Discussioni sull' argomento Due ragazzi scoperti con gli spinelli fuori dalla scuola; Hashish, cocaina e banconote false: perquisiti e arrestati due giovanissimi; Pescara, arrestati due giovani per spaccio di droga. Trovati con oltre 4 kg di hashish; La tenaglia dei controlli nel Comasco: droni, Cacciatori e pattuglie in campo. Scoperti gli autori di due rapine.