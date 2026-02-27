Due ragazze straniere sepolte nel ranch di Epstein | possibile nuova pista per l’indagine su Santina Renda scomparsa a 6 anni nel 1990

Due ragazze straniere sono state trovate sepolte nel ranch di Epstein, aprendo una possibile nuova pista nell’indagine sulla scomparsa di Santina Renda, avvenuta nel 1990 quando aveva sei anni. A distanza di 36 anni, la polizia sta analizzando i reperti e le prove raccolte nel sito. La scomparsa della bambina nel quartiere rimane irrisolta e senza un colpevole ufficiale.

A 36 anni dalla scomparsa di Santina Renda, la bambina di sei anni sparita nel nulla dal quartiere Cep di Palermo il 23 marzo 1990, emerge una pista investigativa inaspettata che collega il caso italiano agli Epstein files, lo sterminato archivio di documenti pubblicato dal dipartimento di Giustizia americano sulle attività criminali del finanziere Jeffrey Epstein. La svolta arriva da un' email anonima ricevuta il 21 novembre 2019 dal conduttore radiofonico statunitense Edward Aragon. Il messaggio, inviato da un indirizzo Protonmail basato su crittografia end-to-end, conteneva un'accusa inquietante: "Sapevi che da qualche parte intorno allo Zorro Ranch sono state seppellite due ragazze straniere per ordine di Jeffrey e Madame G?". "Da qualche parte, sulle colline fuori dallo Zorro Ranch, due ragazze straniere furono sepolte per ordine di Jeffrey e Madam G". Una mail negli Epstein Files rivela corpi sepolti nel ranch. L'avvocato della famiglia Renda indaga su possibili collegamenti. L'accusa in una mail inviata nel 2019 a un conduttore radiofonico locale: Morirono durante un rapporto sessuale violento e fetish. I corpi sarebbero sepolti nella dimora di Jeffrey Epstein a 48 chil. Una mail contenuta negli Epstein Files parla di ragazze sepolte nel ranch del finanziere. La famiglia di Santina Renda, scomparsa a Palermo nel 1990, quando aveva 6 anni, chiede di fare verifiche.