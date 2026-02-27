Duchenne e Becker non solo ricerca | la campagna per mappare le barriere architettoniche in Italia

Una nuova iniziativa si concentra sulla mappatura delle barriere architettoniche in Italia, coinvolgendo diverse realtà del settore. L'obiettivo è individuare e rimuovere gli ostacoli che limitano la mobilità e l'accesso a spazi pubblici e privati. La campagna si propone di raccogliere dati utili per migliorare l'inclusione e promuovere cambiamenti concreti nelle città e nelle comunità.

Ricerca scientifica con l'illustrazione dei più recenti studi clinici, una tavola rotonda sul processo regolatorio dei farmaci in Europa, empowerment dei pazienti nel loro percorso di cura, laboratorio di affettività e sessualità, pet terapy per i più piccoli oltre a training autogeno per i genitori e un approfondimento sull'accessibilità e mappe digitali. Si tratta di un vasto programma quello previsto in occasione della XXIII Conferenza Internazionale sulla distrofia muscolare di Duchenne e Becker (DMDBMD), organizzata da Parent Project, che si svolgerà da venerdì 27 febbraio a domenica 1 marzo a Roma, presso l'Ergife Palace Hotel. Non Chiamiamole Solo Rampe " Le Barriere Architettoniche sono Muri Contro la Dignità"Quando pensiamo a una barriera architettonica, ci viene in mente un gradino troppo alto o una porta troppo stretta. La XXIII Conferenza Internazionale sulla distrofia di Duchenne e Becker, un evento rivolto a un pubblico trasversaleDa segnalare in particolare, nel pomeriggio del 28 febbraio (ore 14.50), la tavola rotonda dedicata all'empowerment dei pazienti nel loro percorso di cura. A ROMA UN CONVEGNO SULLA DISTROFIA MUSCOLARE DI DUCHENNE E BECKERAlla Conferenza Internazionale di Parent Project Onlus a Roma, PTC Therapeutics presenta il nuovo trial condotto con Ataluren (PTC124) su pazienti DMD e BMD non deambulanti.