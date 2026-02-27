Ducati DesertX 2026 | più leggera più off-road

La Ducati DesertX 2026 è una nuova versione del modello off-road, equipaggiata con un motore V2 da 890 cc con fasatura variabile Ivt, che eroga 110 cavalli e 92 Nm di coppia. La moto si distingue per una riduzione di peso rispetto alle versioni precedenti e per una maggiore coppia disponibile soprattutto a bassi e medi regimi.

Nel fuoristrada vero, quello fatto di pietraie, sabbia e mulattiere, la potenza massima conta meno di quanto si pensi. Contano il peso, l'equilibrio, la risposta del gas e la facilità con cui si riesce a gestire una moto da oltre 200 kg in ordine di marcia. La seconda generazione della Ducati DesertX nasce esattamente con questa filosofia. "Abbiamo lavorato su ogni aspetto della moto per renderla completamente nuova", spiegano i tecnici. L'idea è chiara: un motore sfruttabile, una ciclistica raffinata e un pacchetto elettronico pensato per il fuoristrada, senza sacrificare la sicurezza o il piacere di guida su strada. Dopo il debutto del concept a Eicma 2019 e l'ingresso in produzione nel 2021, la DesertX ha segnato l'ingresso deciso di Ducati nel mondo del fuoristrada più impegnativo.