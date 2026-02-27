Duca Passerino a Palazzo Comunale visita guidata tra storia e leggenda

Domenica 1° marzo, il Palazzo Comunale ospita una visita guidata nelle sue Sale storiche, dedicata alla figura del Duca Passerino. L’evento permette di esplorare le vicende che hanno caratterizzato il suo ruolo nel Medioevo modenese, tra elementi storici e leggende tramandate nel tempo. La visita si propone di far conoscere i dettagli di questa figura, spesso avvolta da un alone di mistero, attraverso un percorso narrativo tra storia e mito.

