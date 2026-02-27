Droni sulla Charles de Gaulle e petroliere sospette | giallo sulla doppia mossa russa

Negli ultimi giorni si sono verificati diversi movimenti sospetti nel settore marittimo e nel cielo europeo, con droni che sono stati avvistati sulla Charles de Gaulle e petroliere al centro di recenti indagini. Le autorità monitorano attentamente le attività in queste aree per capire se ci siano rischi o azioni coordinate tra attori internazionali. La situazione resta sotto stretta osservazione da parte degli organismi di sicurezza.

Negli ultimi giorni le tensioni tra Mosca e l'Occidente hanno registrato una nuova accelerazione su due fronti distinti ma convergenti: quello marittimo nel Canale della Manica e quello militare nel Baltico. Nel giro di poche ore, da un lato si sono moltiplicati i controlli sulle petroliere legate alla cosiddetta "flotta ombra" russa in transito tra Regno Unito e Francia; dall'altro, un drone attribuito a Mosca ha sorvolato la portaerei francese Charles de Gaulle durante una sosta operativa in Svezia. Due episodi ravvicinati nel tempo che rafforzano la percezione di una pressione ibrida sempre più evidente ai confini europei. Secondo le ricostruzioni, tra il 20 e il 25 febbraio alcune unità sospette – tra cui una petroliera indicata con il nome Boracay – sono state monitorate per presunte irregolarità nei registri e nei tracciamenti.