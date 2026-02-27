Dritto e Rovescio la denuncia di Del Debbio | Cari signori del Monaldi vi rodeva rispondere?

Nell’ultima puntata di Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio ha aperto con un appello ai responsabili dell’Ospedale Monaldi di Napoli, chiedendo se fosse stata una scelta rispondere o meno. La puntata si è concentrata sulla morte del piccolo Domenico, sollevando una denuncia nei confronti dell’ospedale. Il conduttore ha rivolto le sue parole direttamente ai rappresentanti della struttura sanitaria, senza ulteriori dettagli.

Paolo Del Debbio ha inaugurato l'ultima puntata di Dritto e rovescio, il programma di approfondimento politico da lui condotto su Rete 4, con un appello rivolto ai responsabili dell'Ospedale Monaldi di Napoli in cui il piccolo Domenico è morto. Un messaggio strappalacrime su una vicenda che ha tenuto col fiato sospeso tutto il Paese, quasi a chiedere giustizia e confronto a chi doveva salvare una giovane vita e che ora si nasconde alle telecamere di Del Debbio. " Cari signori del Monaldi - ha esordito così il conduttore di Dritto e rovescio -, noi vi abbiamo anche scritto una mail nella quale chiediamo un confronto. Non è che chiediamo di venire lì con Karaschenikov e radervi al suolo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

