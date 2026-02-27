Dovremmo tifare tutti per Fernando Alonso il campione che celebra l’aspettativa eterna El Paìs

Fernando Alonso, pilota di Formula 1, è al centro delle cronache sportive. La sua carriera, ricca di successi e sfide, continua a catturare l’attenzione degli appassionati. Recentemente, il campione ha affrontato nuove gare e confronti con rivali di rilievo nel mondo delle corse. La sua presenza nelle competizioni rimane un punto di riferimento per gli amanti di questo sport.

"Ci rappresenta tutti in quel dramma di pensare che la vita possa diventare una catena logica. Ma dobbiamo vederla diversamente" La premessa, lunga e filosofica è che "la vita che la maggior parte delle persone sperimenta è spesso un mix di aspettative ingiustificatamente alte, sfortuna e decisioni sbagliate. Ci sono momenti positivi, senza dubbio, ma tendono a essere di breve durata. La mediocrità è statisticamente inconfutabile; altrimenti, il mondo sarebbe il caos. E la parte migliore è che tutta questa coreografia di impotenza si svolge sull'orlo del fallimento, senza che la fine sia mai definitiva o troppo chiara, soprattutto per la persona coinvolta.

F1, Fernando Alonso sulla power unit Mercedes: “Sarebbe positivo avere le stesse regole per tutti, mi fido della FIA”Alla vigilia dei primi test di F1 in Bahrain, emergono le prime perplessità sul nuovo regolamento scelto dalla FIA.