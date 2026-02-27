Oggi in televisione si possono seguire diverse discipline sportive, tra cui il tennis con Cobolli-Kecmanovic, la partita tra Parma e Cagliari e le competizioni del Giro di Sardegna. Inoltre, è in programma anche la coppa del mondo di Sci Alpino, offrendo un’ampia scelta di eventi da seguire in diretta. La programmazione permette agli appassionati di non perdere nessuna delle principali gare in corso.

Venerdì 27 febbraio 2026 non mancheranno gli appuntamenti con lo sport da vedere in tv e in streaming, tra calcio, tennis, basket ci saranno eventi per tutti i gusti e gli interessi. Gli appassionati di calcio alle 12 non si perderanno i sorteggi degli ottavi di Champions League e a seguire quelli di Conference ed Europa League in cui si scoprirà se ci sarà il derby italiano tra Roma e Bologna. Ci sarà anche tanto calcio giocato con l'anticipo Parma-Cagliari di Serie A, ma ci sarà anche la Serie C, la Serie B e i campionati esteri. Ecco le partite di oggi in tv. 12 - Champions League: Sorteggio (ottavi), Sky Sport 24, NOW, Amazon Prime Video e UEFA. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dove vedere Cobolli-Kecmanovic, Parma-Cagliari, sport in tv del 27 febbraio

Dove vedere Parma-Juve, Cremonese-Inter e tutto lo sport in tv del 1° febbraioDomenica 1° febbraio saranno tanti gli appuntamenti con il calcio da vedere in tv e in streaming.

Sport in tv oggi (venerdì 27 febbraio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streamingOggi, venerdì 27 febbraio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport.

Discussioni sull' argomento Dove vedere in tv Cobolli-Kecmanovic, ATP Acapulco 2026: orario semifinale, programma, streaming; Dove vedere Cobolli-Kecmanovic, Parma-Cagliari, sport in tv del 27 febbraio; Tutto il tennis live su Diretta: 26 febbraio 2026; Grande Italia: Cobolli regola Svrcina, Bellucci vendica Davidovich. Disastro Zverev.

DAJE FLAVIO: SEMIFINALE AD ACAPULCO! Battuto Wu in un’ora e mezza con il punteggio di 7-5, 6-1. Così Flavio Cobolli raggiunge la sua seconda semifinale del 2026: appuntamento a stanotte alle 2 contro Kecmanovic x.com

ZVEREV KO, COBOLLI E BELLUCCI AI QUARTI Miomir Kecmanovic compie l'upset del torneo: battuta la testa di serie numero 1 Alexander Zverev per 6-3 6-7 7-6, è la vittoria più importante in carriera per il giocatore serbo Bellucci e Cobolli sono invec - facebook.com facebook