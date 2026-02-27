Dorothea Wierer sfila a Milano | I nostri Giochi sono stati speciali E su Vittozzi…

Dorothea Wierer, dopo aver concluso la sua carriera ai Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina, ha partecipato come modella alla sfilata di Adidas durante la Milano Fashion Week. La campionessa di biathlon italiana ha commentato che i Giochi sono stati un’esperienza molto speciale. La presenza dell’atleta si è inserita in un evento di grande rilievo nel panorama della moda milanese.

Fresca di ritiro, avvenuto nella sua Anterselva ai Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina, la leggenda del biathlon italiano Dorothea Wierer ha sfilato in passerella all’evento Adidas Unexpected della Milano Fashion Week. Ecco le sue parole a margine dello show sulle sue ultime gare, la sua carriera e il suo futuro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dorothea Wierer sfila a Milano: “I nostri Giochi sono stati speciali”. E su Vittozzi… SEMPRE IN ALTO! Dorothea Wierer terza davanti a Lisa Vittozzi nella sprint di Annecy!La gara d’apertura del programma di Annecy-Le Grand Bornand, in Francia, sede della terza tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, la 7. Biathlon, l’Italia ha ritrovato Lisa Vittozzi. Dorothea Wierer eterna, si conferma Tommaso GiacomelBene anche Lukas Hofer, che oltre a dare il suo contributo in staffetta, dimostra di stare bene, andando a punti in tutte le gare individuali. Qui trovi contenuti e aggiornamenti collegati alla notizia. Temi più discussi: L’ultima danza di Dorothea Wierer: Lascio il biathlon, non so se piangerò o riderò; Cala il sipario su Milano Cortina 2026: il Tricolore sfila all'Arena di Verona tra le mani di Vittozzi e Ghiotto; Da Kendall Jenner a Elodie: parata di vip alla sfilata di Emporio Armani a Milano; Cerimonia di chiusura oggi delle olimpiadi di Milano Cortina 2026: orari tv, ospiti vip e dove vederla in diretta. Dorothea Wierer, la regina del biathlon si ritira e dice no a Sanremo: l'ultima emozionante gara a Milano-CortinaSi conclude con un onorevolissimo quinto posto nella mass start di Anterselva la luminosa carriera della sciatrice azzurra, che saluta commossa ... corrieredellosport.it La grande carriera di Dorothea Wierer, fino alla fineSi è ritirata oggi a 35 anni, dopo un'ultima grande gara e al termine delle quarte Olimpiadi in cui ha vinto una medaglia ... ilpost.it Il ritiro di Dorothea Wierer dopo Milano Cortina 2026 chiude una delle carriere più importanti dello sport invernale azzurro - facebook.com facebook Dorothea Wierer, le parole dopo il ritiro alle Olimpiadi: «È stata la mia ultima gara, tornerò solo per fare il tifo» x.com