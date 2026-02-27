Donato un quadro raffigurante Mons Cocchi alla Casa della Comunità Lubiana San Lazzaro

Un quadro raffigurante Monsignor Cocchi è stato donato alla Casa della Comunità Lubiana San Lazzaro dall’Assocavalieri di Parma e dal Movimento Adulti Scout MASCI Parma 8. L’opera è stata consegnata all’Azienda Usl, che gestisce la struttura, in occasione di una cerimonia ufficiale. La donazione si inserisce nelle iniziative di collaborazione tra associazioni e istituzioni locali.

L'Assocavalieri sezione di Parma e il Movimento Adulti Scout MASCI Parma 8 hanno donato all'Azienda Usl un quadro raffigurante Mons. Benito Cocchi, collocato all'ingresso della Casa della Comunità Lubiana San Lazzaro a lui intitolata dal dicembre 2023, in memoria della determinazione e grande umiltà con cui si è adoperato per i più bisognosi e fragili. "Questa donazione concretizza il desiderio di esporre l'immagine di Monsignor Cocchi nella struttura espresso da tanti durante la cerimonia di intitolazione – ha sottolineato Luigi Galli- na, presidente di Assocavalieri sezione di Parma anche a nome di Chiara Cantoni, presiden- te del Movimento Adulti Scout MASCI Parma 8 – E' un modo per mantenere vivi i valori che Mons.

