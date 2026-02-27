Dominik Paris | Franzoni gestisce bene la perdita In sintonia con i dossi ma il caldo

Durante la seconda prova cronometrata della discesa libera di Garmisch, Dominik Paris ha commentato che Franzoni si è adattato bene alla perdita, sottolineando la sua sintonia con i dossi, anche se ha menzionato il caldo come elemento di sfida. La gara si inserisce nel quadro della Coppa del Mondo di sci alpino, offrendo spunti importanti in vista della gara generale.

Nel contesto della Coppa del Mondo di sci alpino, la seconda prova cronometrata della discesa libera di Garmisch ha fornito indicazioni utili in vista della gara successiva. Dominik Paris, campione olimpico di specialità, ha chiuso al 23° posto e ha potuto valutare traiettorie e gestione delle linee sulla Kandahar, mantenendo letture utili per l’appuntamento successivo. Paris ha controllato la situazione sulla pista, senza spingere oltre il necessario, terminando con un ritardo di 1,61 secondi rispetto al tempo migliore firmato da Mattia Casse. L’analisi post prova è stata condivisa tramite i canali federali, evidenziando una sensazione di maggiore armonia con i dossi rispetto a quanto accaduto nella sessione precedente. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

