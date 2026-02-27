Dominik Paris | Franzoni bravo a gestire la perdita In armonia con i dossi ma il caldo…

Dominik Paris si è classificato al 23mo posto nella seconda prova cronometrata della discesa libera di Garmisch, una gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. La competizione si è svolta nella località tedesca, dove l’atleta ha commentato la gestione di Franzoni e le condizioni della pista, in particolare il caldo che ha influenzato la prova.

Dominik Paris ha concluso al 23mo posto la seconda prova cronometrata della discesa libera di Garmisch, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino che si disputa nella località tedesca. Il bronzo olimpico di specialità ha controllato la situazione sulla pista Kandahar e non si è spremuto più di tanto, accusando un ritardo di 1.61 secondi da Mattia Casse e prendendosi il tempo per studiare le linee in vista della gara di domani. Il fuoriclasse altoatesino ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “Oggi la pista mi è sembrata più veloce e mi sono sentito maggiormente in armonia con i dossi, ieri sbatteva molto di più. 🔗 Leggi su Oasport.it

