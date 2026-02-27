Domenico Pezzella è il direttore sportivo dell' Estra Pistoia

L'Estra Pistoia ha comunicato ufficialmente la nomina di Domenico Pezzella come nuovo direttore sportivo. L'incarico ha durata fino al 30 giugno e coinvolge la gestione delle attività sportive della società. La società ha diffuso il comunicato per rendere nota questa novità, senza fornire ulteriori dettagli sul ruolo o sui progetti futuri.

La società ha annunciato la nomina del nuovo direttore sportivo, incarico che sarà mantenuto fino al prossimo 30 giugno. L’ingresso di Domenico Pezzella nel ruolo rafforza l’organizzazione tecnica del club e definisce un percorso orientato a migliorare la gestione sportiva e le dinamiche di squadra. La designazione è stata conferita a Domenico Pezzella, chiamato a guidare l’area sportiva in una fase cruciale della stagione. L’incarico è a tempo determinato e comprende la supervisione delle attività tecnico-sportive e la gestione delle strategie di reclutamento in funzione degli obiettivi programmatici. Pezzella è originario di Caserta, nato nel 1980, ed è laureato in Giurisprudenza. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

