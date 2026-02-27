domenico morto per risparmiare 14 minuti in sala operatoria

Domenico è morto mentre si cercava di risparmiare 14 minuti in sala operatoria. Le verifiche indicano che l’espianto dell’organo fu effettuato prima che esso fosse bruciato. Testimoni raccontano di aver tentato di scongelare l’organo usando acqua calda, mentre le indagini proseguono per chiarire la dinamica dei fatti.

Il cuore malato espiantato in anticipo, quello nuovo scongelato con «acqua fredda, calda e poi tiepida». Sono agghiaccianti i particolari che emergono dagli sviluppi investigativi dell’inchiesta sulla morte del piccolo Domenico, il bimbo di due anni morto nell’ospedale Monaldi di Napoli dopo il trapianto fallito del cuore. Gli inquirenti stanno cercando di mettere insieme i tasselli di una vicenda complessa. Il cuore del bimbo è stato espiantato prima dell’arrivo di quello prelevato a Bolzano, ovvero alle 14,18 mentre il via libera dell’arrivo dell’organo è arrivato solo alle 14,22. Quindi, l’espianto sarebbe iniziato almeno 14 minuti prima dell’arrivo del nuovo organo. 🔗 Leggi su Laverita.info

Ospedale Monaldi, l'orrore in sala: «Per 14 minuti Domenico Caliendo senza cuore»Quando arrivarono a Bolzano erano «stanchi, infreddoliti e sprovvisti del corredo necessario»: avevano un contenitore frigo «da spiaggia» (per dirla...

La morte di Domenico, tensioni e incomprensioni in sala operatoriaTempo di lettura: 2 minuti Mentre prosegue all’ospedale di Bolzano il lavoro degli ispettori inviati dal ministero della Salute per acquisire i...

