Un cuore viene estratto da un contenitore e il cardiochirurgo commenta con parole di sconforto, descrivendo l’organo come incapace di ripartire. La scena si svolge in un contesto clinico, con un professionista che esprime il suo stato d’animo tra le pareti di un reparto di cardiologia. L’atmosfera è carica di tensione e di un senso di impotenza di fronte alla realtà delle circostanze.

NAPOLI "Questo cuore è duro come una pietra. Non farà mai un battito. Non ripartirà mai". Parole disperate quelle che pronuncia il cardiochirurgo Guido Oppido, davanti all’organo appena estratto dal cestello termico. Siamo al Monaldi di Napoli, è il pomeriggio del 23 dicembre, e quello che gli infermieri hanno davanti agli occhi è un orrore dentro un cubetto di ghiaccio. Al suo interno, irrecuperabile, c’è il cuoricino di un bimbo morto in una piscina comunale che avrebbe dovuto salvare Domenico Caliendo, due anni e mezzo. I TEMPI C’è qualcosa di ancora più sconcertante. Emerge da testimonianze agli atti della Procura di Napoli e che rischia di riscrivere il countdown terribile di quella giornata: il cuore malato di Domenico era già stato asportato alle 14. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Domenico La scia di errori

Domenico, ecco come gli hanno bruciato il cuore: l'agghiacciante catena di erroriLa morte di Domenico, ieri all’alba, chiude due mesi di calvario e apre un’indagine ancora più approfondita per chiarire la catena delle...

Morte Domenico, i medici di Bolzano contro i colleghi napoletani: “Gli errori sono loro”Le criticità sono state segnalate in una relazione inviata dal dipartimento di Prevenzione Sanitaria e Salute della Provincia Autonoma di Bolzano al...

Temi più discussi: Migranti, una scia di cadaveri sulle coste di Sicilia e Calabria; Barocco. Il Gran Teatro delle Idee; Papa Leone XIV a Napoli, il Cardinale Battaglia: Questa città ha bisogno della sua pace; Mapei partner della mostra al Museo Civico San Domenico di Forlì.

Tutti gli errori che hanno ucciso il piccolo Domenico: una tragedia che chiede giustizia e responsabilitàLa vicenda del piccolo Domenico si è conclusa con la sua morte dopo due mesi di agonia, ma lascia dietro di sé una scia di interrogativi che investono ... thesocialpost.it

Il trapianto di Domenico, una sequenza di errori e due mesi di agoniaDopo due mesi di agonia si è conclusa drammaticamente stamane la vicenda del piccolo Domenico, che il 23 dicembre scorso è stato trapiantato con un cuore danneggiato. Oggi il bimbo è morto, ... ansa.it

Una scia di fiori bianchi, peluche e messaggi commossi accompagna il dolore davanti all’ospedale Monaldi di Napoli per la scomparsa di Domenico, il bambino di due anni e mezzo ricoverato da oltre due mesi dopo un trapianto di cuore che non ha retto - facebook.com facebook