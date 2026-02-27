Domenica ritorna il Mercato di via Garibaldi

Domenica 1° marzo riprende nel centro storico di Parma il Mercato di Via Garibaldi, un evento che si svolgerà fino a giugno e si terrà la prima domenica di ogni mese a partire dalle 9. L'iniziativa coinvolge venditori e cittadini, portando bancarelle e prodotti nel cuore della città. La manifestazione si svolge regolarmente e coinvolge le vie principali del centro.

A partire da domenica 1° marzo torna nel centro storico di Parma il Mercato di Via Garibaldi, appuntamento che proseguirà fino a giugno con cadenza la prima domenica di ogni mese, dalle 9.00 alle 20.00. Unica eccezione il mese di aprile, quando, per la concomitanza con la Pasqua, il mercato si.