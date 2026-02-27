Domani a Empoli Occhio a Shpendi

Domani si gioca a Empoli, con attenzione rivolta a Shpendi. Finora, l’andamento della squadra non ha rispecchiato le aspettative, nonostante la tradizione di un club che ha sempre cercato di valorizzare i giovani e mantenere una presenza stabile tra serie A e B. La stagione sta offrendo spunti di riflessione sulla continuità e le sfide del club.

E' un andamento di gran lunga sotto le attese quello fin qui registrato dall'Empoli della famiglia Corsi, club che da sempre rappresenta un laboratorio efficace ed esemplare di come si possa fare il calcio in provincia, alternandosi tra serie A e B e lanciando allo stesso tempo tanti talenti. Retrocessi la scorsa stagione, dopo quattro campionati disputati di fila nella massima serie e una inutile partenza a razzo (caratterizzata da 10 punti conquistati nel corso delle prime sei gare disputate in A), gli azzurri al via di questo torneo erano attesi tra le protagoniste. Invece quello attuale si sta dimostrando un campionato travagliato;