Domani 28 febbraio magnifica parata di sei pianeti nei cieli d'Italia | a che ora e come riconoscerli

Domani sera, poco dopo il tramonto, i cieli italiani offriranno uno spettacolo unico: sei pianeti visibili contemporaneamente. Mercurio, Venere, Saturno, Giove, Urano e Nettuno saranno tutti in cielo insieme, accompagnati dalla Luna. Questo evento astronomico interesserà tutta Italia, offrendo agli appassionati l’opportunità di riconoscerli facilmente nel buio serale.

Poco dopo il tramonto del 28 febbraio potremo vedere nei cieli italiani sei pianeti presenti contemporaneamente: Mercurio, Venere, Saturno, Giove, Urano e Nettuno, in compagnia della Luna. Ecco a che ora e come trovare nel firmamento i singoli astri.