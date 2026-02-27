Djorkaeff parla il figlio Oan | Sarebbe un sogno vestire la maglietta dell’Inter come papà

Oan Djorkaeff, figlio dell’ex trequartista dell’Inter Youri Djorkaeff, ha espresso il desiderio di indossare la maglia nerazzurra come suo padre. In un’intervista, ha dichiarato che sarebbe un sogno poter giocare con i colori dell’Inter, confermando la volontà di seguire le orme del padre nel mondo del calcio. La famiglia Djorkaeff è storicamente legata al club milanese.

Djorkaeff. C’è un cognome che a Milano evoca talento e fantasia: Djorkaeff. Oggi, però, a scrivere la propria storia è Oan, figlio di Youri Djorkaeff – ex trequartista dell’Inter. Classe 1997, attaccante duttile, Oan milita in Serie D con la Sanremese, dove in questa stagione si sta mettendo in luce con 8 gol e 6 assist, numeri che certificano il suo ruolo da protagonista. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Oan ha raccontato la scelta di trasferirsi in Liguria: “Ho scelto la Liguria quest’estate, è la mia prima esperienza italiana. Sono nato a Milano, papà è un idolo per i tifosi dell’Inter. Oggi è il mio primo tifoso, non si perde una partita, è sempre in tribuna“. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Djorkaeff jr: "Sogno l'Inter, intanto faccio gol a Sanremo e punto la C. In cambio del formaggio..."Il primo ricordo di Oan Djorkaeff è la coppa di Euro 2000 esposta nel salotto di casa: "Papà Youri tornò con il trofeo, io lo sfiorai soltanto.

