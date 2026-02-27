Il figlio dell'ex calciatore nerazzurro esprime il desiderio di giocare per l'Inter, mentre al momento si dedica a segnare a Sanremo e a puntare alla promozione in Serie C. Dopo aver iniziato la sua carriera in categorie minori, si concentra sui propri obiettivi e sogna di raggiungere traguardi importanti nel calcio. La sua strada è ancora tutta da tracciare.

Il primo ricordo di Oan Djorkaeff è la coppa di Euro 2000 esposta nel salotto di casa: "Papà Youri tornò con il trofeo, io lo sfiorai soltanto. Non potevo avvicinarmi, avevo appena tre anni. I tifosi lo fermavano ovunque per ringraziarlo. Peccato che quella vittoria sia arrivata proprio contro l’Italia". Ventisei anni dopo, un altro Djorkaeff ha iniziato a fare gol. Oan è il bomber della Sanremese: 8 reti e 6 assist nel girone I di Serie D. "Ho scelto la Liguria quest’estate, è la mia prima esperienza italiana. Sono nato a Milano, papà è un idolo per i tifosi dell’Inter. Oggi è il mio primo tifoso, non si perde una partita, è sempre in tribuna". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Djorkaeff jr: "Sogno l'Inter, intanto faccio gol a Sanremo e punto la C. In cambio del formaggio..."

