Diretta streaming su per tutte le partite del Mondiale 2026 in Italia

In Italia, tutte le partite del Mondiale 2026 saranno disponibili in diretta streaming su DAZN. La piattaforma trasmetterà l’intero torneo, mentre la Rai avrà un ruolo di co-esclusiva. Questa decisione riguarda l’intera copertura dell’evento calcistico e interessa sia gli utenti di DAZN che quelli che seguiranno le partite attraverso la televisione pubblica.

Il Mondiale 2026 segna una svolta per la fruizione sportiva in italia: tutte le partite verranno trasmesse in diretta su DAZN, con una co-esclusiva Rai per una porzione di incontri. L'iniziativa conferma DAZN come hub principale per la visione del torneo, accompagnata da una proposta editoriale mirata e da una forte presenza streaming. In Italia, l'accordo prevede la messa in onda di tutte le 104 partite del Mondiale 2026 in diretta su DAZN, offrendo una copertura integrale del torneo. La partnership con la FIFA garantisce una presenza continua dell'evento sulla piattaforma italiana. In parallelo, la Rai svolge una funzione di co-esclusiva per 35 incontri, inclusi la partita inaugurale, eventuali impegni dell'Italia, le due semifinali e la finale, tutti in chiaro.