Dinamo Sassari ufficializza l' ingaggio di Macon

La Dinamo Sassari ha annunciato l’ingaggio di una guardia statunitense, nota per la capacità di segnare punti e accelerare il ritmo di gioco. La società ha ufficializzato l’arrivo del nuovo giocatore, che si unisce alla rosa per rafforzare l’attacco. La firma è stata definita e il giocatore si prepara a entrare nel roster della squadra.

Dinamo Banco di Sardegna Sassari amplia la propria diagonale offensiva con l'ingaggio di una guardia statunitense capace di mettere su punti e ritmo in più-C quando serve. L'operazione rafforza l'ampiezza del roster, offrendo soluzioni tattiche utili a gestire le rotazioni durante la stagione. Macon porta con sé una carriera ricca di esperienze internazionali e una grafia di continuità nelle performance, elementi che la squadra intende capitalizzare fin dalle prossime uscite. Nato a Little Rock, Arkansas, il 29 novembre 1995, Daryl Macon è un esterno di 188 cm di altezza. Ha mosso i primi passi nel basket frequentando la Parkview Arts and Science Magnet High School, per poi proseguire al Holmes Community College, dove in due stagioni ha superato i 23 punti di media e si è laureato All-American NJCAA.