Dal 2004-05, quando sono ricominciati gli ottavi di finale in Champions League, almeno una tra Milan, Inter e Juventus si è sempre qualificata tra le prime sedici squadre d'Europa. Questa presenza costante si è protratta per quasi vent’anni, segnando un periodo in cui le tre big italiane hanno mantenuto una posizione di rilievo nel calcio continentale. Recentemente, però, questa continuità si è interrotta.

C'era una volta in cui due di loro si sfidavano in semifinale in un derby indimenticabile e poi la vincente affrontò la terza nella prima e unica finale di Champions tutta italiana. Era l'edizione 2002-03, irripetibile per la Serie A, che fu capace di portare al penultimo atto della massima competizione europea Inter, Juventus e Milan e, poi, bianconeri e rossoneri alla finalissima di Manchester. Oggi, 23 stagioni dopo, per le tre storiche big di Serie A è l'anno zero: per la prima volta da quando si sono tornati a disputare gli ottavi di finale (2003-04, prima era prevista una doppia fase a gironi iniziale), nessuna delle tre è presente al sorteggio di Nyon. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dietro la crisi europea delle big storiche d'Italia

Italia-Germania: un’alleanza produttiva per invertire la crisi europea e rafforzare l’industria continentale.Germania e Italia, un Asse Produttivo per Rilanciare l’Europa: L’Appello della Camera di Commercio Italo-Germanica Roma e Berlino sono chiamate a...

Qualcomm scala i quotazioni mentre il settore smartphone fronteggia crisi delle memorie per la crisi delle memorieQualcomm scala i quotazioni a causa di un record di ricavi, ma l’industria smartphone è in crisi per la mancanza di memoria.

Fabrizio Corona annuncia rivelazioni decisive su Signorini e Mediaset | RUVIDO 266

Discussioni sull' argomento Il legame tra violenza di genere ed estrattivismo nella crisi del debito nel Sud globale; Russia, cosa c'è dietro la crisi economica: proteste per i prezzi choc dei cetrioli e bonus ricchissimi ai soldati; Uno dei più prestigiosi marchi al mondo vive una crisi molto preoccupante; Il futuro della sicurezza globale visto da Monaco: il garganico Maurizio Lannes dietro le quinte di questo G7 della Difesa.

Sempre più negozi rischiano la chiusura: cosa c'è dietro la crisi #Mattino5 x.com

Mattino 5. . Sempre più negozi rischiano la chiusura: cosa c'è dietro la crisi #Mattino5 - facebook.com facebook