Antonella Fiordelisi ha condiviso la sua esperienza nel backstage del Festival di Sanremo attraverso un’intervista rilasciata a 361 Magazine. Nel video, racconta cosa è successo durante la sua presenza sul set, descrivendo dettagliatamente le sue emozioni e le attività svolte nel corso dell’evento. L’intervista offre uno sguardo diretto e senza filtri su ciò che ha vissuto durante la manifestazione.

Antonella Fiordelisi si racconta a 361 Magazine. Ecco com'è andata l'esperienza nel backstage del Festival di Sanremo Non è stato solo un viaggio. Non è stata solo una passerella. E non è stato soltanto un red carpet pieno di flash. Per Antonella Fiordelisi, l'ultima esperienza a Sanremo ha avuto il sapore di una piccola rivoluzione personale. Durante un incontro in cui ha raccontato il dietro le quinte della sua permanenza nella città dei fiori, Antonella ha lasciato cadere dettagli che vanno ben oltre l'apparenza scintillante dell'evento. Noi di 361 Magazine l'abbiamo incontrata per conoscere come sta vivendo questa intensa avventura.

© 361magazine.com - Dietro il sipario: il Sanremo vissuto da Antonella Fiordelisi. L’intervista (VIDEO)

Antonella Fiordelisi arriva a Sanremo durante il Festival: il motivoQuando le luci del teatro si accendono e l’aria profuma di mare e lustrini, significa solo una cosa: è tempo di Festival.

