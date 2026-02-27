Un rappresentante politico ha partecipato a un evento chiamato “Eastwest coffee” dedicato a rafforzare il ruolo dell’Unione Europea nel Golfo. Durante l’incontro, sono stati presenti rappresentanti pubblici e privati, istituzioni e imprese, per discutere di progetti strategici che coinvolgono entrambi i settori. L’obiettivo dichiarato è favorire la collaborazione tra pubblico e privato per realizzare grandi iniziative.

Incontro tra pubblico e privato, tra istituzioni e impresa perché i grandi progetti si realizzano soltanto mettendo insieme l’interesse pubblico e l’impresa privata. Questo è il filo conduttore che unisce tutte le tappe di “Eastwest Coffee”, un appuntamento ormai rodato promosso da Eastwest, centro indipendente di ricerca, formazione e informazione ideato e diretto da Giuseppe Scognamiglio. Una tavola rotonda, composta sempre da persone diverse, viene radunata per approfondimenti su temi di geopolitica, attualità, finanza, istituzioni, e altro. L’ultimo appuntamento ha visto come ospite di eccezione, Luigi Di Maio, oggi rappresentante speciale dell’Ue per il Golfo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Di Maio ospite di “Eastwest coffee” per un “nuovo protagonismo dell’Ue nel Golfo”

Leggi anche: Di Maio all’Eastwest Coffee: la partnership Ue-Paesi del Golfo sempre più centrale

«Navi, stop concorrenza sleale nel Golfo. Transizione energetica, Ue oltranzista»«Gli armatori che operano nel Golfo di Napoli garantiscono un servizio di trasporto pubblico locale fondamentale per la continuità territoriale,...

La notizia è accompagnata da contenuti correlati.

Temi più discussi: Di Maio diventa professore onorario al King's College: nuova nomina per l'ex ministro; Nuovo prestigioso incarico per Di Maio a Londra; Luigi Di Maio nominato professore onorario al King’s College di Londra; Luigi Di Maio diventa professore onorario al King's College di Londra: cosa farà nell'ateneo britannico.

Di Maio: Il grande gigante di pietra che sta muovendo i suoi passi è l’Arabia SauditaCon l’Unione Europea stiamo per avviare un negoziato importante per uno strategic partnership agreement che prevede non solo una parte trade, spiega in occasione dell’Eastwest Coffee il Rappresenta ... napolitoday.it

Allora, Luigi Di Maio è professore? Dipende da che cosa si intendeNel linguaggio pubblico ci sono parole che non funzionano come semplici aggettivi: sono ‘contratti’ impliciti. ‘Professore’ è una di queste. Evoca studio, selezione, responsabilità didattica e scienti ... ilfattoquotidiano.it

Fondazione Inarcassa. . Il Presidente di #FondazioneInarcassa Andrea De Maio è stato ospite della trasmissione #Radar su Urania News, insieme all’onorevole Andrea de Bertoldi e alla giornalista del Corriere della Sera Irene Consigliere, per un confronto - facebook.com facebook