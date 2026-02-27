Il tecnico del Lecce ha dichiarato che la squadra deve migliorare rispetto alle prestazioni recenti, a partire dalla prossima partita contro il Como. La squadra si prepara dopo una settimana di allenamenti dedicati a perfezionare le fasi decisive e a mantenere l’equilibrio tra i reparti. La sfida si avvicina e il club si concentra sulle migliorie richieste dal mister.

Il Lecce si presenta all’appuntamento con il Como dopo una settimana di lavoro mirata a migliorare le fasi decisive e a mantenere l’equilibrio tra reparto offensivo e difensivo. In conferenza stampa, l’allenatore evidenzia la necessità di tramutare i momenti difficili in occasioni di crescita e di affrontare la sfida con concentrazione, senza distrazioni. La riflessione accolta dal tecnico riguarda le dinamiche della gara, la gestione dei momenti critici e la reazione della squadra agli stimoli provenienti dall’avversario. È stato sottolineato che la parte difensiva e quella offensiva devono coesistere in modo continuo, con la volontà di elevare l’attenzione e l’esecuzione durante l’intera durata del match. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Di Francesco: «Dovremo migliorare rispetto all'ultimo periodo, a partire match contro il Como»

