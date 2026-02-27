Derthona Basket riparte Cittadella | dopo la Coppa la volata in campionato

Il Derthona Basket riprende il campionato a Cittadella con la guida di coach Mario Fioretti, dopo aver perso la finale di Coppa Italia contro Milano. La squadra si prepara alla prossima sfida in una stagione che si riprende con determinazione. La formazione si allena con l’obiettivo di riprendere il ritmo di gioco e affrontare il campionato con attenzione.

La Bertram Derthona torna in campo agli ordini di coach Mario Fioretti, ritrovando la concentrazione dopo la Coppa Italia persa in finale contro Milano. La squadra ha usufruito di quattro giorni di pausa per ricaricare le energie, ma l'obiettivo resta la gestione del rientro e della routine quotidiana in vista della fase conclusiva della stagione. L'attenzione è indirizzata a consolidare l'organizzazione interna e a prepararsi al meglio per affrontare la volata di campionato, con la consapevolezza di dover mantenere equilibrio e competitività oltrepassando i momenti di entusiasmo iniziale senza sovraccaricare i singoli reparti. La ripresa degli allenamenti è fissata a ridosso della ripartenza, con l'obiettivo di reintegrare gradualmente i ritmi palestra-parquet e di ricalibrare le risposte sul campo.

