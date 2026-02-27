Derby sfida delicata Ok ai tifosi da Macerata

L'Ancona si prepara con entusiasmo al derby di domenica contro la Maceratese, confermando l'apertura ai tifosi provenienti da Macerata. La partita si avvicina e le due squadre si stanno concentrando sugli ultimi allenamenti, mentre le autorità stanno definendo le misure di sicurezza per garantire il regolare svolgimento dell'incontro. I tifosi sono già in fermento in vista di questa sfida.

L' Ancona procede spedita verso il derby di domenica contro la Maceratese. Dopo il tavolo tecnico ieri la questura dorica ha sbloccato la vendita dei biglietti per la curva ospite, mille i biglietti a disposizione dei residenti nella provincia di Macerata che non potranno acquistare il biglietto se non in curva sud. Con buona pace dei tifosi dorici residenti in provincia di Macerata – ce ne sono – e che saranno costretti a seguire la partita nel settore ospiti, oppure alla televisione, con la diretta di Tv Centro Marche. Il post dell'Ancona che spiega questo dettaglio non secondario è stato commentato, infatti, da diversi tifosi residenti proprio nella provincia di Macerata che non potranno accomodarsi a fare il tifo in curva nord ma nemmeno in tribuna.