Democratura italica Meloni la va o la spacca? I dubbi di Sisci

In Italia, si discute se il governo di destra possa unire o dividere, con opinioni contrastanti tra gli osservatori. Massimo Franco, giornalista del Corriere della Sera, si presenta come una voce equilibrata, evitando giudizi affrettati e preferendo analisi attente. Le sue considerazioni sono rare e misurate, evidenziando la cautela con cui affronta il tema senza esprimere conclusioni definitive.

Massimo Franco, sul Corriere della Sera, è uomo prudente, senza giudizi avventati. Proprio questo diventa tanto più importante il suo parere preciso, coperto solo da qualche condizionale. "Un sistema che, nelle sue intenzioni, renderebbe difficile qualunque rimonta delle opposizioni. Non si tratta solo di vincere alle urne ma di avere un numero di seggi tale da eleggere senza opposizione il prossimo capo dello Stato; e magari accelerare l'epilogo del secondo settennato di Sergio Mattarella", dice Franco. L'Italia si muoverebbe verso la trasformazione in una democratura proprio quando quella ungherese vacilla? Scrive l'agenzia Reuters ( qui ): "L'opposizione di centro-destra ungherese, il partito Tisza, ha ampliato il suo vantaggio sul primo ministro Viktor Orbán e il suo Fidesz in febbraio.