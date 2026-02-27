Delatori e servi a Torino un professore insulta i ragazzi di Gioventù nazionale per un volantinaggio video

A Torino, davanti al liceo classico Cavour, un professore ha iniziato a insultare e provocare i militanti di Gioventù nazionale mentre distribuivano volantini. Le sue parole includevano frasi come «La patria è l’ultimo rifugio delle canaglie» e sono state registrate in un video. L’episodio ha suscitato reazioni e discussioni tra studenti e testimoni presenti sul posto.

«La patria è l’ultimo rifugio delle canaglie». Queste le parole di un professore, che davanti al liceo classico Cavour di Torino ha iniziato a provocare e a insultare i militanti di Gioventù nazionale, impegnati in un volantinaggio. Poi ha aggiunto: «Io dico ai miei studenti che non devono chiacchierare con voi». Ma non solo, altre parole gravissime sono state rivolte ai giovani di destra, che per i soliti intolleranti sarebbero colpevoli di portare avanti la propria attività politica sul territorio. «La delazione è nel vostro dna, c’è poco da fare. Delatori nell’anima», ha proseguito l’insegnante, additando i ragazzi come «servi con le spalle coperte». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Delatori e servi”, a Torino un professore insulta i ragazzi di Gioventù nazionale per un volantinaggio (video) Gioventù nazionale manifesta per l’Iran a Roma: la sinistra dimentica, i ragazzi di destra no (video)Gioventù nazionale è scesa nuovamente in piazza a Roma, giovedì sera, per dimostrare solidarietà al popolo iraniano. I ragazzi di Gioventù Nazionale portano giocattoli e gioia ai bimbi ricoverati a PediatriaL’iniziativa, ormai divenuta una tradizione natalizia del movimento giovanile, è stata sostenuta dalla coordinatrice cittadina di Fratelli d’Italia,...