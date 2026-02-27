Degrado e pericoli per l' incolumità sulla Sp 11 | Bernabini FdI presenta un' interrogazione in Provincia

Un rappresentante di Fratelli d’Italia ha presentato un’interrogazione alla Provincia riguardo alla Sp 11, segnalando che tra il km 2 e il km 13 la strada si trova in uno stato di degrado che mette a rischio la sicurezza degli utenti. La segnalazione evidenzia la presenza di pericoli e condizioni di pericolo per chi percorre quella tratta.

"Stiamo parlando di un'arteria fondamentale per il collegamento tra i comuni di Savignano sul Rubicone e di Borghi. Il traffico che sopporta quotidianamente è elevato" "La situazione di degrado in cui versa la Sp 11 tra il km 2 e il km 13 rappresenta ormai un pericolo per l'incolumità e la sicurezza stradale". Va dritto al punto il consigliere provinciale Valerio Bernabini (FdI), che sulla questione in oggetto ha depositato una interrogazione. "Stiamo parlando di un'arteria fondamentale per il collegamento tra i comuni di Savignano sul Rubicone e di Borghi. Il traffico che sopporta quotidianamente è elevato, per cui le buche...

